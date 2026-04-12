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¡Alerta! Caída de árbol causa daños en servicios en zona 11 (video)

  • Por Jessica Osorio
12 de abril de 2026, 15:26
Imagen del árbol que cayó sobre la vía pública en la zona 11 de la capital. (Foto: redes sociales/Soy502)

Imagen del árbol que cayó sobre la vía pública en la zona 11 de la capital. (Foto: redes sociales/Soy502)

Un árbol de jacaranda cayó sobre la vía pública en la zona 11 de la ciudad de Guatemala.

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La caída de un árbol de jacarandas provocó desvíos vehículares en la 13 calle y 11 avenida de la zona 11, dio a conocer Amilcar Montejo, director de comunicación de EMETRA.

Según el representante edil, trabajadores municipales se acercaron al área afectada para coordinar los trabajos y retiro del árbol.

Sin embargo, se alertó a los vecinos por los desvíos vehículares obligatorios y adelantó que se trabaja con empresas por los daños en la telefonía, electricidad y posiblemente fibra óptica. 

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