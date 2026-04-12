Video delata a posible sospechoso de crimen en la Avenida de Las Américas

El sospechoso portaba "manchas de rojas" en sus zapatos.
EN CONTEXTO: Localizan el cuerpo de un hombre en la Avenida de las Américas, zona 14
El pasado 10 de abril, en la avenida de las Américas y 14 calle de la zona 14, se halló el cuerpo sin vida de un hombre con señales de violencia que, a través del monitoreo de cámaras de seguridad vecinos lograron denunciar al presunto responsable.
Según información preliminar, un hombre fue captado portando una mochila y tenis blancos, mientras camina cerca del lugar donde se encontró a la víctima.
Posteriormente, el hombre fue visto deambulando de manera sospechosa por zonas aledañas. Y fue por horas de la tarde que volvieron a verlo circular en el área, por lo que fue retenido por elementos de seguridad privada para entregarlo a la Policía Nacional Civil (PNC).
Al momento de ser retenido, autoridades detectaron "manchas rojas" en sus zapatos. Las autoridades quedaron a cargo de la investigación.