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Video delata a posible sospechoso de crimen en la Avenida de Las Américas

  • Por Maria Fernanda Gallo
12 de abril de 2026, 11:24
El hombre sospechoso fue monitoreado&nbsp; a través de cámaras de seguridad. (Foto: Bomberos Municipales )

El hombre sospechoso fue monitoreado  a través de cámaras de seguridad. (Foto: Bomberos Municipales )

El sospechoso portaba "manchas de rojas" en sus zapatos.

EN CONTEXTO: Localizan el cuerpo de un hombre en la Avenida de las Américas, zona 14

El pasado 10 de abril, en la avenida de las Américas y 14 calle de la zona 14, se halló el cuerpo sin vida de un hombre con señales de violencia que, a través del monitoreo de cámaras de seguridad vecinos lograron denunciar al presunto responsable.

Según información preliminar, un hombre fue captado portando una mochila y tenis blancos, mientras camina cerca del lugar donde se encontró a la víctima. 

@integral.14 El día de hoy el trabajo entre los diferentes centros de monitoreo, @integral14 @Integral13.gt @Monitoreo Zona Viva Guatemala y @MuniGuate C4 dio frutos. La coordinación con autoridades @PNCdeGuatemala @Ministerio de Gobernación permitió la captura del asesino de una persona en condición de calle. @Telediario Guatemala @Tv Azteca Guate @Noti7 Guatemala @Periodista JuanVictor Castillo @Tiktok oficial Nuestro Diario ♬ sonido original - INTEGRAL 14

Posteriormente, el hombre fue visto deambulando de manera sospechosa por zonas aledañas. Y fue por horas de la tarde que volvieron a verlo circular en el área, por lo que fue retenido por elementos de seguridad privada para entregarlo a la Policía Nacional Civil (PNC).

Al momento de ser retenido, autoridades detectaron "manchas rojas" en sus zapatos. Las autoridades quedaron a cargo de la investigación.

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