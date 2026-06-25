Presidentes de organismos de Estado se reúnen con Arévalo

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Los presidentes de los tres organismos de Estado, así como la presidenta de la CC y el Fiscal General, sostuvieron una reunión de trabajo.

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El presidente Bernardo Arévalo convocó a una reunión de trabajo esta tarde en la Casa Presidencial a los presidentes de los organismos de Estado, así como a los titulares de la Corte de Constitucionalidad (CC) y Ministerio Público (MP) "con el objetivo de profundizar la coordinación interinstitucional" entre estos.

"Durante el encuentro se abordaron temas relacionados con el fortalecimiento institucional, el combate a la corrupción y la independencia judicial", dio a conocer la Secretaría de Comunicación Social de la Presidencia.

Asimismo, informaron que se destacó la importancia de que cada organismo ejerza plenamente las funciones que la Constitución le asigna "con absoluta independencia y respeto a la separación de poderes, pero manteniendo una coordinación y articulación permanente en aquellos ámbitos donde el trabajo conjunto permite brindar mejores resultados a la ciudadanía".

Hoy las instituciones del Estado pueden sentarse a una misma mesa para trabajar por Guatemala.



Junto a las autoridades de los tres organismos del Estado, la Corte de Constitucionalidad y el nuevo Fiscal General, coordinamos acciones para fortalecer la institucionalidad, cerrar… pic.twitter.com/kvpD6trEc3 — Bernardo Arévalo (@BArevalodeLeon) June 25, 2026

En una publicación en sus redes sociales, Arévalo expuso que "hoy las instituciones del Estado pueden sentarse a una misma mesa para trabajar por Guatemala".

A la cita, asistió la presidenta de la CC, Anabella Morfin; el presidente del Congreso de la República, Luis Contreras; la presidenta de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), Claudia Paredes y el Fiscal General y jefe del MP, Gabriel García Luna.