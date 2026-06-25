TSE niega reestructuración y atribuye cambios de personal a falta de presupuesto

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En los primeros meses al frente de la institución, los magistrados firmaron acuerdos para rescindir más de 450 contratos y más de 30 nombramientos.

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Los magistrados del Tribunal Supremo Electoral (TSE) rechazaron que en la institución se esté llevando a cabo una reestructuración de personal y aseguraron que los cambios realizados desde su llegada responden a situaciones presupuestarias y al relevo natural de autoridades.

La respuesta del TSE se dio luego de una reunión de magistrados con representantes políticos ya que durante la conferencia de prensa se consultó directamente sobre el tema y la magistrada presidenta Rosa Rivera delegó a Mario Alexander Velásquez, magistrado vocal IV para responder a las preguntas.

Velásquez explicó que el pleno no ha aprobado ningún proceso de reestructuración y defendió las modificaciones efectuadas en los últimos meses, las cuales calificó como "lógicas" y "normales" tras el cambio de magistratura ocurrido en marzo de este año.

Las declaraciones surgen luego de que una revisión realizada por Soy502 a los primeros 78 acuerdos emitidos por la actual magistratura evidenciara una importante reorganización administrativa.

Los magistrados del TSE aseguran que la mayoría de contratos rescindidos fue una decisión que se tomó por falta de fondos. (Foto: Archivo / Soy502)

El análisis de la documentación pública permitió constatar 32 nombramientos de personal bajo el renglón 011, 72 nuevas contrataciones bajo el renglón 021, 21 renuncias, 457 contratos rescindidos, cuatro traslados y cinco ascensos.

La revisión también estableció que el pleno incrementó de 12 a 16 el número de asesores de magistratura, quienes perciben un salario base de Q24 mil mensuales, así como la rescisión de cientos de contratos de personal supernumerario y la posterior contratación de nuevos trabajadores.

No obstante, Velásquez sostuvo que estos movimientos no deben interpretarse como una reestructuración institucional.

"El Tribunal Supremo Electoral en este momento no está realizando ninguna reestructuración. Se han hecho algunos cambios de personal producto del cambio de magistratura y que son cambios lógicos en cualquier institución", afirmó el funcionario.

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Falta de presupuesto

El magistrado explicó que el mayor volumen de contratos rescindidos correspondió al personal encargado de las labores de empadronamiento y aseguró que la decisión obedeció exclusivamente a la falta de recursos presupuestarios.

"Lo que causó revuelo es el tema de los empadronadores que hubo que rescindirles contrato porque no teníamos la disponibilidad presupuestaria en el renglón correspondiente, específicamente en el presupuesto preelectoral para realizar los pagos correspondientes", indicó Velásquez.

Aseguró que mientras no existieron recursos disponibles fue imposible mantener vigentes esos contratos y dijo que la situación comenzó a revertirse luego de que el Tribunal obtuvo los recursos necesarios para financiar las actividades preelectorales.

El TSE defendió los cambios que han hecho en los últimos meses y los califica de normales. (Foto: Archivo / Soy502)

Agregó que una parte importante de los trabajadores cuyos contratos fueron rescindidos está siendo reincorporada y que continúan las contrataciones necesarias para fortalecer las labores de empadronamiento de cara al proceso electoral de 2027.

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Cambios "normales"

Velásquez insistió en que los movimientos observados durante los primeros meses de gestión responden al cambio de magistratura y rechazó que exista un plan para reorganizar la estructura institucional.

"Reestructuración, de momento no se ha trabajado ninguna en el Pleno de Magistrados, simple y sencillamente han existido algunos cambios producto del cambio de magistratura que son normales en cualquier institución", expresó Velásquez.

Incluso comparó la situación con otras entidades públicas que recientemente también han realizado rotaciones de personal tras cambios en sus autoridades.