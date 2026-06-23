Arévalo insta a municipalidades a no obstaculizar proyectos para el desarrollo

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Gobernante descarta que exista riesgo crediticio para el país por los conflictos locales.

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El presidente Bernardo Arévalo hizo un llamado a las autoridades municipales del país para que abandonen cualquier actitud que pueda convertirse en un obstáculo para proyectos considerados estratégicos para el desarrollo nacional.

El mensaje del mandatario se da en medio de cuestionamientos sobre retrasos y bloqueos a iniciativas que ya cuentan con las autorizaciones correspondientes.

Durante una conferencia de prensa, el mandatario fue consultado sobre las acciones que podría tomar el Organismo Ejecutivo para garantizar certeza jurídica a los inversionistas y evitar que la autonomía municipal se convierta en una barrera para proyectos de desarrollo.

En respuesta, enfatizó que la autonomía municipal es un principio establecido en la Constitución Política de la República y que limita la capacidad de intervención directa del Gobierno central en decisiones de las corporaciones municipales.

"Creemos que sería inconcebible que los gobiernos municipales empezaran a desarrollar actitudes de oposición a proyectos que son necesarios para el desarrollo del país", afirmó el gobernante.

Varios sectores han señalado la necesidad de reglas claras entre municipalidades e inversionistas. (Foto: Archivo / Soy502)

Recordó que recientemente se registró una controversia relacionada con un proyecto privado que finalmente logró avanzar luego de que las partes involucradas alcanzaran acuerdos.

El presidente señaló que la posición del Ejecutivo es promover la coordinación entre los distintos niveles de gobierno para facilitar la ejecución de proyectos que generen crecimiento económico y oportunidades para la población.

En ese contexto, hizo un llamado directo a las municipalidades para mantener una relación de cooperación con las iniciativas de desarrollo.

"Nosotros hacemos un llamado a todas las autoridades municipales del país a que depongan cualquier tipo de actitud que sea contraria a este proceso de armonización y de colaboración conjunta para el desarrollo", expresó Arévalo.

Reconoció que la autonomía municipal tiene alcances definidos por la legislación, pero planteó que podrían surgir cuestionamientos jurídicos si esta facultad llegara a ejercerse de forma que afecte negativamente proyectos relevantes para el país.

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"Habrá que hacer las consultas, por ejemplo, a la Corte de Constitucionalidad para ver hasta qué punto cuando una autonomía es ejercida de manera negativa qué procede realizar en ese momento", indicó el mandatario.

Aclaró que serían los afectados quienes eventualmente tendrían que promover esas acciones legales y respecto a las preocupaciones sobre el impacto que este tipo de conflictos podría tener en la percepción internacional de Guatemala, descartó que exista un riesgo para la calificación crediticia del país.

Según afirmó, las evaluaciones internacionales continúan reflejando confianza en la economía guatemalteca.

"Las calificadoras de país han ido cada vez confirmando los avances de nuestro país. Tenemos uno de los países con los mayores niveles de crecimiento económico en el hemisferio en un momento y en un contexto de recesión y de guerra a nivel mundial", sostuvo el gobernante.