"Posible inconstitucionalidad": Arévalo sigue sin resolver el futuro Ley de Codedes

Mandatario evita dar más información sobre el análisis la Ley que beneficia a los Codedes.

El presidente Bernardo Arévalo sigue sin decidir si sancionará o vetará el Decreto 7-2025 que da vía a la Ley de fortalecimiento financiero y de continuidad de proyectos de Consejos de Desarrollo Urbano y Rural, más conocidos como Codedes.

Durante la conferencia de prensa La Ronda, se le consultó al mandatario por segunda semana consecutiva si sancionaría o vetaría dicha ley, la cual ha causado división entre sectores de la sociedad.

"El plazo vence el 6 de octubre y estamos en la fase de análisis, precisamente con énfasis en los temas de posible inconstitucionalidad del decreto", se limitó a decir el mandatario.

El mandatario evitó dar detalles del análisis que se hace al Decreto 7-2025. (Foto: DCA / Soy502)

Ante esta respuesta, periodistas repreguntaron al gobernante qué quería decir con la "posible inconstitucionalidad".

"Como todavía está el plazo, está en proceso el estudio sobre la base de potenciales inconstitucionalidades. Cuando termine el estudio, lo haremos público y tomaremos la decisión", puntualizó el mandatario sin dar más detalles.

Polémico decreto

El Decreto 7-2025 fue aprobado por el pleno del Congreso de la República el pasado 2 de septiembre y fragmentó la opinión de distintos sectores de la sociedad.

Tras su aprobación, el sector empresarial y económico del país se mostró en contra de la legislación, pues el Comité Coordinador de Asociaciones Agrícolas, Comerciales, Industriales y Financieras (Cacif) y la Cámara de la Industria de Guatemala (CIG), publicaron comunicados rechazando la ley y pidiendo su veto por parte del mandatario.

Mientras que el pasado 17 de septiembre más de 200 alcaldes se congregaron a la capital y llegaron a las oficinas de la Secretaría General de la Presidencia para entregar un oficio con la petición al mandatario de sancionar el decreto.

La situación no ha sido diferente en el Congreso de la República, pues un grupo de diputados oficialistas planteó una serie de objeciones constitucionales en contra de la ley, pero fueron rechazadas por el grupo que votó a favor.

Mientras que analistas políticos concuerdan que el mandatario tiene un "difícil panorama" por delante, ya que sea que sancione o vete el decreto, sufrirá un desgaste ante los sectores que le han solicitado públicamente que tome una u otra postura.