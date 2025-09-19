Codedes registran ejecución del 29% en medio de crisis política

-

El promedio de ejecución de los Consejos es más baja que la que registra el Gobierno.

La coyuntura nacional ha estado marcada en los últimos días por la decisión que debe tomar el presidente Bernardo Arévalo de sancionar o vetar la ley que beneficia a los Consejos Departamentales de Desarrollo (Codedes), sin embargo, mientras eso pasa, dichos Consejos registran una ejecución del 29% en lo que va del año.

Desde que el pasado 2 de septiembre el pleno del Congreso de la República aprobara el Decreto 7-2025, Ley de Fortalecimiento Financiero y Continuidad de Proyectos de Codedes, la opinión de los distintos sectores de la sociedad se fragmentó.

Por ejemplo, el sector empresarial y económico del país se posicionó en contra de la Ley. Ese fue el caso del Comité Coordinador de Asociaciones Agrícolas, Comerciales, Industriales y Financieras (Cacif) y la Cámara de la Industria de Guatemala (CIG), organizaciones que publicaron comunicados rechazando el Decreto y pidiendo su veto por parte del mandatario.

Sin embargo, los jefes ediles de Guatemala cerraron filas y exigen que la Ley entre en vigencia. Para demostrarlo, más de 200 alcaldes se congregaron a la capital y llegaron a las oficinas de la Secretaría General de la Presidencia para entregar un oficio con la petición al mandatario de sancionar el decreto.

La pugna no se libra sola entre sectores de la sociedad, ya que en el Congreso también se han registrado opiniones contrarias, pues diputados oficialistas plantearon una serie de objeciones constitucionales a la Ley que fueron desechadas por el grupo de legisladores que ya votó a favor.

En medio de esa coyuntura política sobresale una situación negativa de los Consejos Departamentales de Desarrollo y es que no tienen el mejor desempeño en la utilización de los recursos que le han sido asignados.

Datos del Tablero de Desembolsos de los Codedes, administrado por el Ministerio de Finanzas Públicas, precisan que el presupuesto vigente de los Consejos para 2025 es de Q12,246.7 millones, el cual debe ser utilizado para llevar a cabo 7,551 proyectos a nivel nacional.

Sin embargo, los datos revelan que del 1 de enero hasta el 17 de septiembre último, los Consejos solamente se han ejecutado Q3,552 millones, es decir, el 29% de su presupuesto vigente, cuando ya ha transcurrido el 71.51% del tiempo del año.

El Sistema de Contabilidad Integrada (Sicoin) precisa que en el mismo lapso la ejecución presupuestaria de todo el Gobierno era del 59.40%.

Durante una citación de la Comisión de Finanzas Públicas y Moneda donde se discutió la ejecución presupuestaria de los Codedes el titular de la Secretaría de Planificación y Programación de la Presidencia (Segeplan), Carlos Mendoza, explicó que en la mayoría de los departamentos el atraso en la ejecución se debe a la gestión de los alcaldes.

Los diputados miembros de la sala de trabajo legislativa criticaron la escasa ejecución de los Codedes, por ejemplo, Orlando Blanco, de la bancada Voluntad, Oportunidad y Solidaridad (VOS), mencionó que la planificación para la asignación de fondos para los proyectos, debería ser conforme las necesidades de los municipios, para que puedan ejecutar los recursos efectivamente y el modelo de distribución debería ser descentralizado.

También indicó que la ejecución ordinaria y extraordinaria que llevan los consejos de desarrollo hasta ese momento era "una vergüenza".

El analista en temas políticos Luis Linares mencionó que "son unas sumas muy grandes de dinero que se han destinado para el aporte a los Codedes y nunca se ha evaluado si esta es la mejor forma de utilizar los recursos de inversión que para el Estado, que siempre han sido escasos".

Destacó que Guatemala es uno de los países con más bajo porcentaje de inversión en infraestructura con relación a su Producto Interno Bruto (PIB) de América Latina y por eso es peligroso "los grandes rezagos que se tienen".

Señaló que cuando se habla de los aportes a los Consejos "son solo como un pretexto para que pase el dinero, porque los alcaldes llevan al pleno del Codede sus listas de proyectos y son aprobados sin ninguna discusión".

¿Quiénes tienen más problemas?

Los datos del tablero señalan que ninguno de los 22 departamentos del país ha logrado superar el 50% de ejecución presupuestaria este año y de hecho hay 12 departamentos que están por debajo del promedio general.

Pero los cinco departamentos que más problemas tienen para ejecutar son Totonicapán con el 23.55%; Huehuetenango, 23.54%; Jalapa, 23.12%; Quetzaltenango, 19.53%, y Chiquimula, 17.45%.

En estos departamentos se acumulan 1,717 proyectos de inversión que suman un presupuesto conjunto de Q2,827.1 millones, de los cuales solo se han ejecutado, Q615.5 millones.

Los datos muestran que solamente seis departamentos superan una ejecución mayor al 30% y los tres con mejor ejecución presupuestaria son Jutiapa, con el 37.52%; Petén, 39.51% y Escuintla, 44.67%.

La baja ejecución presupuestaria no es exclusiva del 2025, ya que los datos del tablero revelan que el año pasado también hubo una baja ejecución presupuestaria.

Para 2024, el presupuesto vigente fue de Q6,360 millones, de los cuales fueron ejecutados Q 3,323.1 millones, es decir, el 52.25% de los recursos.

Esto hace pensar que la ejecución de este año será igual o similar a la del año pasado, por lo tanto, los Codedes podrían dejar de utilizar alrededor de la mitad de los recursos que les fueron asignados.

En medio de esa problemática, analistas políticos consideran que sea cual sea la decisión que tome el mandatario en cuanto a sancionar o vetar la ley que beneficia a los Codedes, le generará desgaste.

Señalaron que lo mejor que puede hacer el mandatario es ceñirse al discurso que ha manejado desde que asumió la presidencia y que, en el caso de veto, se avizora una batalla que llegará hasta las últimas consecuencias en el Congreso.