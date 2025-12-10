De Arrascaeta lleva al Flamengo a semis de la Copa Intercontinental

-

Con una nueva exhibición del mediocampista uruguayo Giorgian de Arrascaeta, Flamengo clasificó a la semifinal de la Copa Intercontinental tras ganar 2-1 al Cruz Azul este miércoles en el llamado Derbi de las Américas en el estadio Áhmad bin Ali de Al Rayan, en Catar.

El conjunto brasileño, que llegaba como favorito al encuentro entre campeones de la Copa Libertadores de la Conmebol y la Copa de Campeones de la Concacaf, cumplió con los pronósticos gracias a dos goles de su gran estrella charrúa.

De Arrasca, de 31 años, aprovechó un regalo del argentino Gonzalo Piovi dentro del área para abrir el marcador en el minuto 14.

Cruz Azul no se rindió y logró empatar con un bonito disparo de Jorge Sánchez, aunque el 10 rojinegro dio la victoria al club más popular de Brasil en el 71 al aprovechar un contraataque.

¡Avanza el campeón de la CONMEBOL #Libertadores! @Flamengo se quedó con el Derbi de las Américas y se clasificó a las Semifinales de la #FIFAIntercontinentalCup.#GloriaEterna pic.twitter.com/EYuRMLjLVj — CONMEBOL Libertadores (@Libertadores) December 10, 2025

El triunfo permitió que los equipos de la Conmebol amplíen la ventaja frente a sus pares mexicanos, que pasa a ser de 43 victorias para los sudamericanos, 16 empates y 35 festejos de los cuadros de México en partidos de Libertadores, Copa Sudamericana, Recopa Sudamericana y Mundial de Clubes.

Tras avanzar en la pugna hacia un título que conquistó por única vez en 1981, a costa del Liverpool, el Fla del entrenador Filipe Luís se medirá el sábado en semifinales al Pyramids egipcio.

El vencedor luchará en la final del 17 de diciembre ante el Paris Saint-Germain, ganador de la pasada Liga de Campeones de Europa.