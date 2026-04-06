Arsenal en Lisboa contra el Sporting y sus propios miedos

Hasta hace dos semanas, los hinchas de los Gunners soñaban con un póker de títulos histórico, pero en la víspera de la ida de cuartos de Champions, ante el Sporting en Lisboa, el Arsenal se enfrenta de nuevo a sus miedos ante la creciente amenaza de cerrar otro año en blanco.
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Como en los últimos años, el equipo de Mikel Arteta, impresionó durante meses al futbol europeo: primero en la liguilla de Champions con pleno de victorias y superior al Leverkusen en octavos (3-1 en el global de la eliminatoria), líder de la Premier con 9 puntos de ventaja sobre el City y vivo en las copas nacionales.
Pero en los últimos diez días perdió la final de la Copa de la Liga (contra el City por 2-0) y cayó eliminado el sábado en los cuartos de la FA Cup por el Southampton, equipo del Championship (2ª división) por 2-1.
Avisados
Dos derrotas en dos semanas, cuando en los primeros ocho meses el Arsenal perdió sólo tres encuentros, y las dudas se han instalado en un equipo incapaz de conquistar un título desde 2020.
El Arsenal visita el martes el estadio José Alvalade, donde el Sporting ha ganado sus cinco partidos europeos esta temporada y que aún recuerda la remontada ante el Bodo Glimt (5-0 en la prórroga, tras perder 3-0 en Noruega) en la ronda anterior.