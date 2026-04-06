La mística del Real Madrid contra la maquinaría del Bayern Múnich

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El Bayern Múnich visita al Real Madrid este martes (1:00 p.m. en vivo por ESPN) en la ida de los cuartos de final de la Champions, rebosante de confianza y dando la impresión de ser el equipo más completo de Europa, reforzado por el regreso del delantero estrella Harry Kane.

El gigante bávaro afronta el duelo desde la posición de favorito ante un conjunto blanco que vive una temporada complicada, pero que se aferra a la mística que guarda con esa competición para desafiar de nuevo a la lógica.

Justo cuando parecía que su inagotable pozo de magia en la Liga de Campeones se estaba quedando seco, el Real Madrid, con 15 Orejonas en sus vitrinas, firmó su mejor actuación de la temporada al aplastar al Manchester City de Pep Guardiola en octavos de final.

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A pesar del prestigio del Madrid y de su constelación de estrellas en ataque, además del héroe del triplete ante el City, Federico Valverde, el Bayern es, probablemente, el principal favorito para alzarse con el trofeo: no pierden desde enero y suma 14 partidos sin conocer la derrota.

Kane, que ha marcado 48 goles en 40 partidos entre todas las competiciones esta temporada, se perdió la sufrida victoria del Bayern por 3-2 en la Bundesliga en Friburgo debido a un problema en el tobillo, aunque su presencia en el Bernabéu parece segura.

Factor Bernabéu

El Bayern es muy consciente del impacto de la afición del Madrid en las grandes noches europeas en el Bernabéu.

Dos jugadores del Bayern que entienden eso mejor que casi nadie son los arqueros Manuel Neuer y Sven Ulreich, que sufrieron en el pasado los efectos de la olla a presión del Bernabéu.

El partido del martes será la 29ª ocasión en la que el Madrid se mida al Bayern. Se trata del enfrentamiento más repetido en la historia de la competición.





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Estos son los últimos enfrentamientos entre merengues y bávaros en la Champions: