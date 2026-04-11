El Arsenal cae ante el Bournemouth y revive las esperanzas del Manchester City

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El Arsenal vio tambalear su camino al título tras caer 2-1 en casa ante el Bournemouth, un resultado que vuelve a encender la pelea por la Premier League.

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El conjunto dirigido por Andoni Iraola golpeó primero cuando Júnior Kroupi abrió el marcador al minuto 17, aprovechando un descuido en la defensa. Los gunners reaccionaron antes del descanso y empataron con un penal bien ejecutado por Viktor Gyokeres al 35.

Pero el silencio se apoderó del Emirates en el complemento, cuando Alex Scott ganó la espalda a la zaga tras una rápida jugada en la frontal del área al 74 para vencer a David Raya y firmar el 2-1 definitivo.

Gyokeres se encargó de igualar las acciones desde el manchón penal antes del descanso. (Foto: Liga Premier)

El equipo de Mikel Arteta empujó hasta el final, pero sin claridad. La derrota pesa: es la segunda en casa en liga esta temporada y la tercera caída en sus últimos cuatro partidos, sumando la final de la Copa de la Liga perdida ante el Manchester City y la eliminación en FA Cup frente al Southampton.

A falta de seis jornadas para el final del campeonato, el Arsenal, que persigue su primer título de la Premier League desde 2004, mantiene una ventaja de nueve puntos sobre el Manchester City, segundo en la tabla pero con dos partidos menos.

El equipo dirigido por Pep Guardiola podría colocarse a solo tres unidades si vence este domingo al Chelsea (9:30 a. m.) y luego derrota a los gunners en un duelo que podría resultar decisivo el próximo domingo. Además, el City aún tiene pendiente un encuentro ante el Crystal Palace, que por ahora no tiene fecha programada.