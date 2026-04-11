VIDEO: Agustín Vuletich le da el triunfo a los cremas en su debut

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"Vengo a marcar goles y a sumar estrellas a la institución", dijo el delantero argentino Agustín Vuletich en la víspera de su debut y, como buen goleador, ratificó sus palabras en la cancha.

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Comunicaciones venció 1-0 a Aurora gracias al único tanto del sudamericano, quien tuvo un estreno soñado, luego de llegar como emergente para la etapa final del Clausura 2026.

#LigaBantrab: Min. 73 GOOOOL de Agustín Vuletich

Comunicaciones FC 1-0 Aurora FC pic.twitter.com/Yg5ErILDnw — Camino Al Vestuario (@CAVGuatemala) April 11, 2026

Tiro de esquina de Stheven Robles, José Pinto intenta prolongar, la pelota es desviada por Allan García y llega a Vuletich con un frentazo para hacer explotar el Cementos Progreso. Minuto 73 (cinco después de su ingreso), el argentino grita, salta la valla publicitaria y se entrega a la afición en la general. Una noche inolvidable para el que no anotaba desde enero del 2025.

El juego

Solo así se podía destrabar un partido para los cremas porque Aurora había hecho un juego perfecto en defensa sorprendiendo con el argentino Pablo Mingorance como defensa central y con Carlos Monterroso en la banda izquierda para impedir que apareciera el cubano Dairon Reyes. Funcionó, el caribeño fue el cambio por Vuletich al 69.

Antes lo más peligroso de los albos había llegado hasta el minuto 45 con un disparo de Janpol Morales al 45.

Los aurinegros, con muy poco a la ofensiva, pudieron irse con el triunfo cuando Mingorance sorprendió en un tiro libre, pero Fredy Pérez voló para salvar a su equipo.

Comunicaciones asume el liderato, se acerca a la salvación definitiva del descenso y llegará con alta motivación al clásico del miércoles. Aurora hipotecó su clasificación a la fase final.