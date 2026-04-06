Los astronautas de Artemis II son los humanos que viajaron más lejos de la Tierra

-

La tripulación de Artemis II ha superado el récord establecido por la misión Apolo 13 en la década de 1970.

Los cuatro astronautas de la misión lunar Artemis II de la NASA se convirtieron este lunes en los seres humanos en volar a mayor distancia de la Tierra, mientras comenzaban la observación de zonas de la Luna solo vistas mediante imágenes tomadas por satélites.

El equipo de Artemis II batió el récord anterior de 400.171 kilómetros establecido por la misión Apolo 13 en la década de 1970. Se espera que durante el día de hoy esta misión supere en más de 6.600 kilómetros la anterior marca, para alcanzar 406,778 kilómetros de distancia.

"Hoy, en nombre de toda la humanidad, ustedes están yendo más allá de esa frontera", dijo Jenni Gibbons, del control de la misión en Houston.

Fue uno de los logros más destacados del viaje hasta ahora.

"We can see the Moon out of the docking hatch right now. It's a beautiful sight."



Flight day 3 is in the books, and our @NASAArtemis II crew is now closer to the Moon than to Earth. Check out highlights from our lunar mission. What’s been your favorite moment so far? pic.twitter.com/mIF343JyX3 — NASA (@NASA) April 4, 2026

El astronauta Jeremy Hansen dijo que el momento estaba pensado "para desafiar a esta generación y a la siguiente, para asegurarnos de que este récord no dure mucho tiempo".

Ahora la tripulación tiene por delante la tarea, de más de seis horas, de observar y documentar la superficie lunar, aportando una perspectiva humana a rasgos de la Luna que conocemos principalmente a través de fotografías tomadas por robots.

Verán la Luna desde un punto de vista único en comparación con las misiones Apolo de las décadas de 1960 y 1970. Observan la superficie completa y circular de la Luna, incluidas las regiones cercanas a ambos polos.

*Con información de AFP