Artista realiza osada danza en el nuevo sencillo de Ricardo Arjona

La bailarina cineasta y "freediving" Julie Gautier es protagonista en el video "De la ilusión al miedo", la nueva canción de Ricardo Arjona del álbum "Negro", donde danza a más de 10 metros de profundidad en el agua.

Ricardo Arjona presentó su nuevo sencillo "De la ilusión al miedo", describiéndolo como "un viaje a la profundidad de la sencillez".

"Es un viaje que me tiene muy emocionado, les voy a contar: se reunieron muchos fenómenos de esos que aparecen cuando la magia quiere decir 'aquí estoy' y entonces aparece Julie Gautier, francesa, cineasta, apneista (buseo libre o 'freediving') y bailarina, y decidimos unir el esfuerzo de ella a 10 metros de profundidad y esta canción. Julie decidió aceptar nuestra invitación y fusionar estos dos mundos y cuando yo vi ese video, empecé a volar y les juro que no he aterrizado todavía" explicó Arjona en sus redes sociales.

El talento de la apneista, bailarina y cineasta francesa Julie Gautier aportó etereidad al visual del nuevo tema.

"El viaje se desata al iniciar la música de la canción y los movimientos de Julie que, sin oxígeno realiza una danza a 12 metros de profundidad que hace volar a cualquiera que escuche y vea este videoclip", explica.

Según el cantautor Julie realizó un cortometraje y del mismo se rescata este hermoso video.

Los involucrados en la realización de este proyecto son:

