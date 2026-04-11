El corrido dedicado a Jesler Palacios (video)

Muchos han demostrado cariño hacia Jesler Palacios tras su muerte.
OTRAS NOTICIAS: La parada especial para despedir a Jesler Palacios
Una corrido fue compuesto por Amilcar Herrera Galicia, quien dedicó un mensaje especial para despedir a Jesler Palacios, quien al saltar de un jetcar no pudo salir de las aguas del Lago de Atitlán el pasado 4 de abril.
La muerte del joven ha causado conmoción luego de que fuera visto en Semana Santa a bordo de un jetcar de extravagante apariencia. Del cual, posteriormente, habría saltado y no logró salir del agua.
Su cuerpo fue rescatado por unidades especiales de los Bomberos Voluntarios, luego de siete días de incansable búsqueda.
Sus restos serán enterrados en el municipio de Santa Cruz Barillas, Huehuetenango.
Una caravana acompañó el cuerpo para luego recibir un homenaje póstumo especial este 11 de abril por parte de la Municipalidad de San Pedro Soloma.
Jesler es recordado por amigos, familiares y vecinos de Huehuetenango como servicial y amable.