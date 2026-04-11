La parada especial para despedir a Jesler Palacios

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Municipalidad de San Pedro Soloma, Huehuetenango, realizará un homenaje póstumo especial este 11 de abril.

Los restos de Jesler Estuardo Palacios fueron rescatados del fondo del Lago de Atitlán, tras siete días de búsqueda. Y este 11 de abril se darán sepultura.

Las muestras de cariño han sido dadas a amigos y familiares, una de ellas será el homenaje póstumo por parte de la Municipalidad de San Pedro Soloma, Huehuetenango.

De acuerdo con la información, este acto especial se dará a las 11:00 horas de este 11 de abril en la Cumbre de Wachuna, Mirador "Yo Amo Soloma", en donde están invitados todos quienes deseen dar el último adiós al joven.

Su muerte

El joven navegaba a bordo de un Jetcar el pasado 4 de abril en el Lago de Atitlán, del que se lanzo y no logró salir de las profundidades del agua.

A bordo de este jetcar fue visto por última vez. (Foto: Archivo/Soy502)

Tras recibir la alerta, unidades especiales de los Bomberos Voluntarios montaron una búsqueda para recuperar su cuerpo.

Luego de siete días, se logró por medio de un operativo especial, en donde una agente canina, logró ubicar el punto tras detectar olores fúnebres emanados del agua. Lo que permitió recuperar el cuerpo y confirmar la muerte de Jesler.

Sus restos posteriormente al homenaje, serán trasladados al municipio de Santa Cruz Barillas, Huehuetenango, donde será enterrado.