Menor herido en ataque armado en cevichería de zona 6 sale del hospital

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El pequeño resultó con varias heridas tras el ataque.

EN CONTEXTO: La pareja que murió tras ataque armado en cevichería de zona 6

Luego de varios días de estar hospitalizado, el menor de 5 años que resultó herido durante un ataque armado registrado en una cevichería de la zona 6 capitalina, fue dado de alta, así lo informó la Procuraduría General de la Nación (PGN).

El pequeño se encuentra bajo el resguardo y cuidado de un familiar, mientras continúan los procesos correspondientes tras el crimen.

El día de la tragedia

La tarde el lunes 20 de abril, un ataque armado registrado en una cevichería de la zona 6, acabó con la vida de seis personas y dejó a otras dos heridas.

Kimberly Pérez Ramos y Domingo Isaías Boch Muz, originarios del cantón Buena Vista, Ixhuatán, Santa Rosa, estaban en el lugar junto a su hijo menor.

La pareja murió, mientras que el pequeño resultó herido.

Los demás fallecidos fueron identificados como Cesar Augusto Hernandez Garcia, Evelyn Noemí Sinay Hernández, Ángel Ricardo Labor Ruiz y Dimas Gabriel Gunera Bamaca.

Un capturado

La Policía Nacional Civil (PNC) confirmó la captura de uno de los presuntos implicados en el ataque.

Se trata de Jesús Alejandro, de 29 años, alias "Chus y/o Pelón", sindicado de asociación ilícita, asesinato y obstrucción extorsiva de tránsito.

Este presunto sicario de la mara Salvatrucha, estaría relacionado a los últimos ataques armados registrados en la zona 6, incluyendo el ocurrido dentro de una cevichería el pasado lunes.

Según las autoridades, este ataque fue atribuido a la MS, quienes habrían atacado a rivales del B18.