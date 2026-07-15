Localizan un cuerpo sin vida dentro de una casa abandonada en zona 1

Las autoridades localizaron el cuerpo de una persona dentro de una vivienda.
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Durante la tarde de este miércoles 15 de julio se reportó el hallazgo de una persona fallecida dentro de una vivienda.
Autoridades del Ministerio Público y agentes de la Policía Nacional Civil han arribado a la avenida San José y 4 calle A de la zona 1 de la ciudad.
De forma preliminar se conoce sobre el hallazgo de una persona fallecida dentro de un domicilio abandonado en la dirección mencionada.
Las autoridades han ingresado al inmueble y realizan los protocolos correspondientes.