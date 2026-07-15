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Localizan un cuerpo sin vida dentro de una casa abandonada en zona 1

  • Por Reychel Méndez
15 de julio de 2026, 17:45
Investigadores y peritos del Ministerio Público permanece en el lugar del hallazgo. (Foto: Oscar Rivas/Colaborador)

Investigadores y peritos del Ministerio Público permanece en el lugar del hallazgo. (Foto: Oscar Rivas/Colaborador)

Las autoridades localizaron el cuerpo de una persona dentro de una vivienda.

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Durante la tarde de este miércoles 15 de julio se reportó el hallazgo de una persona fallecida dentro de una vivienda.

Autoridades del Ministerio Público y agentes de la Policía Nacional Civil han arribado a la avenida San José y 4 calle A de la zona 1 de la ciudad.

De forma preliminar se conoce sobre el hallazgo de una persona fallecida dentro de un domicilio abandonado en la dirección mencionada.

Las autoridades han ingresado al inmueble y realizan los protocolos correspondientes.

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