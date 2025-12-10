Así estará el tránsito durante estas últimas semanas del año

Para estas últimas semanas se espera una fuerte congestión vial, sobre todo en los alrededores de los centros comerciales, debido a las compras navideñas.
Muchos guatemaltecos comenzarán a movilizarse en distintos sectores de la ciudad, debido a las compras navideñas y de fin de año.
Amilcar Montejo, director de Comunicación de Emetra, afirma que la actividad comercial está por comenzar e incrementará en las últimas semanas.
En la ciudad hay más de 32 centros comerciales, de los cuales, 17 están ubicados en puntos claves para la movilidad de la ciudad.
"El que un centro comercial se vea saturado en sus espacios de estacionamiento, provoca que hayan colas de vehículos sobre las vías principales", afirma Hugo Monroy, de la Policía Municipal de Emetra (PMT).
Según Monroy, hay sectores en la ciudad donde la concentración de estos comerciales es muy cercana, por lo que el sistema de monitoreo utilizado por la Municipalidad de Guatemala permite tener una panorámica más amplia que ayudará a tener un mejor control en la movilidad vehicular.
Ante este panorama, las autoridades piden mucha paciencia para los conductores que transitan a diario por las calles.
También es importante evitar las horas pico para no quedar atrapados en el tránsito.