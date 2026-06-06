Tragedia en Santa Rosa: vivienda con tres personas dentro colapsa tras las lluvias

Las víctimas fueron arrastradas por el río, una ya fue localizada sin vida.
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Ante las fuertes lluvias, el río creció y provocó que arrasará con una vivienda localizada en el municipio Casilla, Santa Rosa, durante la noche del viernes 5 de junio.
La tragedia ocurrió cuando la vivienda se desplomó con los residentes en su interior. Tres personas cayeron al agua y fueron arrastradas por la corriente.
Bomberos Municipales Departamentales tras horas de rescate ubicaron a un hombre herido y con hipotermia; mientras que una mujer y otro hombre continuaban desaparecidos.
Las labores de búsqueda se redoblaron para ubicar a las víctimas de este accidente.
A 10 kilómetros de distancia, se localizó a la segunda víctima de esta tragedia.
La mujer quien pasó horas desparecida fue ubicada por los cuerpos de socorro.
Sin embargo, ya no contaba con signos vitales, su cuerpo fue hallado entre la maleza.
La operación de rescate por la tercera víctima continua activa para ser localizada.