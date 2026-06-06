¡Postal lluviosa! Así amaneció la Antigua Guatemala este sábado 6 de junio

Las calles de la Ciudad Colonial lucen como postal tras una noche lluviosa.
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Esta mañana de sábado, pequeños charcos de agua permiten un reflejo del Arco de Santa Catalina en las calles de la Ciudad Colonial.
El clima despejado y con la frescura de la lluvia protagonizaron las siguientes imágenes como postales.
Las últimas lluvias registradas a inicios de junio llegan tras varios días de intenso calor en mayo.
Para este día, el Instituto Nacional de Sismología, Vulcanología, Meteorología e Hidrología (INSIVUMEH) prevén para horas de la tarde lluvias con actividad eléctrica para el territorio nacional.