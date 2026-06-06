¡Otra agresión! Conductor se va contra agente de la PMT (video)

Agente de la PMT es puesto en riesgo tras intento de atropello por conductor.
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Un video, difundido por redes sociales, muestra un hecho violento contra un agente de la Policía Municipal de Tránsito (PMT) en Huehuetenango.
El hecho ocurrió en la zona 8 del departamento, en cercanías del Estadio Municipal, donde se realiza una obra municipal en los pozos del lugar.
Las imágenes muestran a un conductor de una camioneta tipo agrícola que intenta cruzar la calle, pero el agente PMT le pide continuar dado que no hay paso.
Momentos después, el conductor, pese a la advertencia de la autoridad, continúa su marcha con el agente frente a él, quien al notar el peligro comienza a retroceder, mientras el vehículo avanza en medio del tránsito.
Otro agente interviene para frenar el hecho mientras que el conductor continua discutiendo.