Imágenes posteriores al accidente ocurrido en la Roosevelt (video)

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Un joven de 18 años fue llevado a un centro asistencial tras el impacto.

Durante la madrugada del 12 de abril, un vehículo protagonizó un aparatoso accidente luego de que el conductor perdiera el control del volante.

Según la información, el vehículo impactó contra los arriates viales y un poste, quedando varado sobre la ruta.

Esto se suscitó en la Calzada Roosevelt, 1a. avenida, de la zona 7 en Ciudad de Guatemala, en donde se hicieron presentes los Bomberos Municipales para auxiliar a las tres víctimas, que quedaron atrapadas dentro del vehículo.

Momentos después de sacar a las víctimas, el vehículo se prendió en llamas.

Un hombre de aproximadamente 18 años de edad es trasladado @HRooseveltGT, para ser evaluado por los médicos de dicho hospital. Se utilizaron manguera de alta presión para controlar y extinguir el fuego en el automóvil pic.twitter.com/o1WcFPaUnd — Bomberos Municipales (@bomberosmuni) April 12, 2026

La magnitud del fuego hizo que el transporte fuera consumido. Los cuerpos de socorro confirmaron que se trasladó a un joven, de 18 años, por las heridas que presentó por el choque; mientras que dos personas fueron atendidas en el lugar.