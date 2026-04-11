¡Iba ebrio! Conductor provoca accidente en San Miguel Petapa

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La colisión afectó el tránsito en el sector debido a la obstaculización de uno de los carriles.

Un accidente de tránsito provocado por un conductor en estado de ebriedad, se registró la tarde de este sábado 11 de abril en el bulevar El Carmen hacia la calle Guillén, en San Miguel Petapa.

En el percance vial se vio afectado un picop que fue colisionado por un automóvil, el cual era conducido por un hombre que se encontraba bajo los efectos del alcohol, según indicó la Policía Municipal de Tránsito (PMT) de esa localidad.

Ambos vehículos sufrieron serios daños materiales, por lo que el tránsito en el sector se vio afectado tras la obstaculización de uno de los carriles.

Posteriormente, se coordinó el retiro y traslado del automóvil hacia el predio municipal, según informaron las autoridades, quienes también le hacen el llamado a los conductores a ser responsables.

Tras este hecho de tránsito, no se reportaron personas heridas ni lesionadas.