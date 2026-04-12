Realizan allanamientos en Zacapa por la desaparición de Pamela Rivas

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Han pasado 137 días desde su desaparición.

EN CONTEXTO: Municipalidad de Huité se pronuncia tras desaparición de Claudia Rivas

El Ministerio Público (MP) informó que el 12 de abril realizan allanamientos a 30 viviendas ubicadas en los municipios de Huité, Río Hondo y Usumatlán, del departamento de Zacapa, para lograr ubicar indicios sobre la desaparición de Claudia Pamela Rivas.

En este operativo se espera obtener pistas que permitan fortalecer la investigación del caso.

MP realiza 30 allanamientos en Zacapa en seguimiento a la investigación por la desaparición de una mujer



La Fiscalía contra el Delito de Femicidio sede central en coordinación con el fiscal regional metropolitano y con el apoyo de la Policía Nacional Civil realiza diligencias… pic.twitter.com/v31YXCyqZN — MP de Guatemala (@MPguatemala) April 12, 2026

Su desaparición

Desde el pasado 26 de noviembre de 2025 se mantiene activada una alerta Isabel-Claudina, luego de que familiares dejaran de recibir información de Claudia Pamela, quien laboraba como directora financiera de la Municipalidad de Huité.

Fue vista por última vez en la Colonia Guayacán y, al momento de desaparecer, vestía una blusa color blanco con el logo de la Municipalidad De Huité, también llevaba puesto un pantalón de tela color negro.

En medio de una suspensión del servicio de energía eléctrica en el municipio, se registró el último contacto con su familia, tras el cual ya no volvió a comunicarse con ellos, lo que generó alarma. Desde entonces, se mantiene su búsqueda.

(Imagen: Alerta Isabel-Claudina)

El caso

El pasado 3 de diciembre de 2025, el Ministerio Público también realizó otros allanamientos, uno de ellos en la Municipalidad, donde fueron incautados Q9,711.75 en efectivo, un teléfono celular, una memoria USB, un disco duro, una computadora portátil y tres sobres que tenían Q700 en efectivo.

La motocicleta, el vehículo y el pasaporte de Claudia permanecen desaparecidos. En caso de poseer información, puede reportarlo llamando al PBX. 1572.