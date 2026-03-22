Iglesia Santa Marta inició su recorrido este Quinto Domingo de Cuaresma

Su retorno a la iglesia sería a las 00:00 horas.
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Arte y simbolismo marcan el recorrido del cortejo procesional desde la Parroquia Santa Marta, ubicada en la 3a. Avenida 24-67, de la zona 3 de Ciudad de Guatemala.
En este Quinto Domingo de Cuaresma, la consagrada del Jesús Nazareno Redentor de los Cautivos, llevó fe y esperanza a los creyentes que viven su trayecto.
El anda procesional cumple 101 años de recorrer, indico Hugo Mollineo, quien forma parte de la parroquia.
En este cortejo de 15 horas de recorrido, también lo acompaña la imagen de Virgen de Dolores.
La fe y creatividad de los guatemaltecos se vió plasmada en creatividad en las alfombras realizadas para que ambas imágenes consagradas pasarán.