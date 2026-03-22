Las medidas de tránsito que se tomarán por manifestaciones de este lunes

Una masiva manifestación contra el alza a los precios del diésel se espera para este lunes.
EN CONTEXTO: ¡Atención! Transportistas anuncian manifestación para este lunes 23 de marzo
La Unión Nacional de Transportistas, en sus modalidades de carga y pasajeros, anunció que el lunes 23 de marzo, realizará una manifestación pacifica desde las 5:00 de la mañana.
Algunos puntos críticos dada la sobrecarga vehícular, será la Calzada Roosevelt, Aguilar Batres y Avenida Bolívar, calle Martí y bulevar Vista Hermosa, zona 15, ya que serán los puntos de reunión de carros, buses y transporte pesado que conformarán esta manifestación.
Las movilización de unidades de transporte serán hacia la Plaza de la Constitución, ubicada en la zona 1. En donde permanecerán hasta que sean escuchadas y atendidas sus exigencias.
Ante esta situación, la PMT desplegará agentes con anticipación e implementará carriles reversibles antes de su horario habitual.
Otras medidas estipuladas son:
- Las caravanas de manifestantes solo podrán usar el carril derecho para circular hacia su destino.
- Durante el recorrido será monitoreado el tránsito, se espera mayor carga vehicular alrededor de las 8:00 horas en los alrededores de la zona 1. Por lo que podrá usar rutas alternas como Avenida Elena, la Calle Martí o el Bulevar La Asunción en zona 5.
Además, la PMT recomendó planificar su viaje ante las posibles complicaciones del tránsito; también se sugiere mantenerse informado a través de medios oficiales para garantizar que las actividades diarias de los guatemaltecos se realicen con normalidad.