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Así quedaron las llaves de cuartos de final del Clausura 2026

  • Con información de Bernie Morales / Colaborador
26 de abril de 2026, 17:25
Liga Nacional
Los superchivos se quedaron con el primer lugar del campeonato y los rojos terminaron en segundo lugar. (Fotos: Juan Mijangos, Gustavo Rodas y Wilder López)

Los superchivos se quedaron con el primer lugar del campeonato y los rojos terminaron en segundo lugar. (Fotos: Juan Mijangos, Gustavo Rodas y Wilder López)

Empieza lo bueno. Este domingo concluyó la fase de clasificación del Clausura 2026 con la fecha 22, que definió a los equipos que lograron el boleto para esta entre los mejores ocho del campeonato.

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Lo más destacado fue la victoria de Xelajú ante Cobán Imperial. Estos tres puntos le otorgaron el liderato y lo consagraron como ganador de la fase de clasificación. Con esto, los superchivos cerrarán todas sus llaves en condición de local hasta la gran final.

Municipal también ganó su partido ante Mixco y se quedó con el segundo puesto. Los chicharroneros, a pesar de la caída, cerró el podio con el tercer lugar.

Comunicaciones cayó en la casa de Malacateco y se tuvo que conformar con un cuarto lugar. Marquense cerró la clasificación en el octavo lugar, luego de perder en el oriente ante Guastatoya.

Con estos resultados, el miércoles arrancará la ida de cuartos de final y será hasta el domingo cuando todo se defina para establecer los clasificados a semifinales.

Atlético Mictlán no pasó del empate ante Aurora y descendió a la Primera División. (Foto: Eddy Recinos)
Atlético Mictlán no pasó del empate ante Aurora y descendió a la Primera División. (Foto: Eddy Recinos)

Así quedan las llaves (horarios por confirmar):

IDA / MIÉRCOLES

  • Cobán vs. Mixco
  • Antigua vs. Comunicaciones

JUEVES

  • Marquense vs. Xelajú
  • Guastatoya vs. Municipal

VUELTA / SÁBADO

  • Mixco vs. Cobán
  • Comunicaciones vs. Antigua

DOMINGO

  • Xelajú vs. Marquense
  • Municipal vs. Guastatoya

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