Así quedaron las llaves de cuartos de final del Clausura 2026

Lo más destacado fue la victoria de Xelajú ante Cobán Imperial. Estos tres puntos le otorgaron el liderato y lo consagraron como ganador de la fase de clasificación. Con esto, los superchivos cerrarán todas sus llaves en condición de local hasta la gran final.

Municipal también ganó su partido ante Mixco y se quedó con el segundo puesto. Los chicharroneros, a pesar de la caída, cerró el podio con el tercer lugar.

Comunicaciones cayó en la casa de Malacateco y se tuvo que conformar con un cuarto lugar. Marquense cerró la clasificación en el octavo lugar, luego de perder en el oriente ante Guastatoya.

Con estos resultados, el miércoles arrancará la ida de cuartos de final y será hasta el domingo cuando todo se defina para establecer los clasificados a semifinales.

Atlético Mictlán no pasó del empate ante Aurora y descendió a la Primera División. (Foto: Eddy Recinos)