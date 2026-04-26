Municipal golea a Mixco en El Trébol y asegura el segundo lugar del Clausura

Municipal cerró la fase regular con autoridad al golear 3-0 a Mixco en el estadio El Trébol, en un partido que controló de principio a fin y sin pasar sobresaltos.
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Los rojos pegaron temprano. Al minuto 24, José "Flaco" Martínez rompió la línea defensiva tras un pase filtrado de Altán, encaró al arquero Moscoso y definió con zurda para abrir el marcador.
Lejos de bajar el ritmo, los escarlatas mantuvieron el control tras el descanso. A los 50 minutos, Yasniel Matos amplió la ventaja al aprovechar un rebote afuera del área y sacar un derechazo colocado que dejó sin opciones al guardameta mixqueño.
El golpe final llegó al 65. Un error en salida de Moscoso terminó en robo de Altán, quien asistió a Martínez para que el delantero firmara su doblete y sentenciara el partido.
Pese a la victoria abultada, los rojos terminaron segundos en la tabla luego del triunfo agónico de Xelajú sobre Cobán (2-1). En cuartos de final, Municipal se medirá a Guastatoya, mientras que Mixco enfrentará a Cobán.