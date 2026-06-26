Ataque armado deja a un joven sin vida esta tarde en Chinautla

La víctima del incidente armado fue identificada por sus familiares que acudieron al lugar de los hechos.
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Vecinos de la aldea Cumbre del Guayabo, en la zona 0 de Chinautla, alertaron a los Bomberos Voluntarios luego de que se escucharan múltiples detonaciones de bala en el sector.
Al arribo de los socorristas, se constató que la víctima ya había fallecido debido a la gravedad de las heridas que sufrió en órganos vitales.
Esta persona fue identificada por sus familiares como: Manuel Orlando Garcia Salas, de 22 años.
La escena del crimen fue acordonada por la Policía Nacional Civil (PNC) a la espera de la llegada del Ministerio Público (MP).
De momento se desconoce el motivo de este ataque armado.