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Ataque armado deja a un joven sin vida esta tarde en Chinautla

  • Por Geber Osorio
26 de junio de 2026, 15:49
El crimen ocurrió a plena luz del día de este 26 de&nbsp;junio. (Foto: CVB)

El crimen ocurrió a plena luz del día de este 26 de junio. (Foto: CVB)

La víctima del incidente armado fue identificada por sus familiares que acudieron al lugar de los hechos.

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Vecinos de la aldea Cumbre del Guayabo, en la zona 0 de Chinautla, alertaron a los Bomberos Voluntarios luego de que se escucharan múltiples detonaciones de bala en el sector.

Al arribo de los socorristas, se constató que la víctima ya había fallecido debido a la gravedad de las heridas que sufrió en órganos vitales.

Esta persona fue identificada por sus familiares como: Manuel Orlando Garcia Salas, de 22 años.

Manuel Orlando Garcia Salas, de 22 años, murió tras ser víctima de un ataque armado. (Foto: CVB)
Manuel Orlando Garcia Salas, de 22 años, murió tras ser víctima de un ataque armado. (Foto: CVB)

La escena del crimen fue acordonada por la Policía Nacional Civil (PNC) a la espera de la llegada del Ministerio Público (MP).

De momento se desconoce el motivo de este ataque armado.

Familiares de la víctima lo identificaron y desconocen el motivo del crimen. (Foto: CVB)
Familiares de la víctima lo identificaron y desconocen el motivo del crimen. (Foto: CVB)

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