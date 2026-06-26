Cierre en la calzada la Paz desde este viernes 26 de junio

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No habrá paso en un tramo de Calzada la Paz hacia zona 17 desde este viernes 26 de junio.

En la Calzada La Paz se realizan trabajos de recapeo en la ruta; lo que produjo un cierre vial en los carriles de la cuesta que conduce hacia la brigada militar Mariscal Zavala, ubicada en la zona 17.

EMETRA ha informado que el mantenimiento vial durará desde este viernes 26 de junio y se habilitará el paso a partir del mediodía del sábado 27 de junio.

Trabajos municipales en 2 calle, entre Calzada La Paz y brigada militar Mariscal Zavala en zona 17.



Tránsito proveniente de zona 5 y zona 16 es enviado para la subida de calzada La Paz hacia colonia Atlántida zona 18.#PoliciaMT #TraficoGT #TransitoGT #OrdenYservicio pic.twitter.com/P0oL1inE6m — Amilcar Montejo (@amilcarmontejo) June 26, 2026

Durante este cierre, los conductores provenientes de la zona 16 y zona 5 serán desviados hacia la hacia colonia Atlántida zona 18.

Los trabajos municipales iniciaron desde días posteriores y la Municipalidad de Guatemala informa que este cierre se da para permitir que el material se seque correctamente y " garantizar que los trabajos queden en óptimas condiciones"

Las autoridades de tránsito estarán coordinando el tránsito del sector ante el cierre vehicular.