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Ataque armado deja a una persona herida en carretera a El Salvador

  • Por Reychel Méndez
15 de julio de 2026, 21:08
Un hombre resultó herido en el kilómetro 21 de carretera a El Salvador luego de un ataque armado. (Foto ilustrativa: iStock)

Un hombre resultó herido en el kilómetro 21 de carretera a El Salvador luego de un ataque armado. (Foto ilustrativa: iStock)

La víctima fue trasladada al hospital ya que presentaba heridas de arma de fuego tras un ataque armado en Carretera a El Salvador.

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Bomberos Voluntarios fueron requeridos durante la noche de este 15 de julio en el kilómetro 21 de carretera a El Salvador, luego de recibir llamados de auxilio por un ataque armado.

A la llegada de los socorristas, localizaron herido a un hombre de 49 años de edad.

De inmediato fue estabilizado y trasladado al Hospital General San Juan de Dios, dónde quedó bajo la atención médica correspondiente.

Posteriormente, se conoció la identidad de la víctima, quien se identificó como Gustavo Reinoso Bran.

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