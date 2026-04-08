Disparan contra taxista cuando detiene la marcha

-

Bomberos lo trasladaron a un centro asistencial pero debido a sus heridas, perdió la vida.

El conductor de un taxi no autorizado identificado como José Víctor González Rosales, de 48 años, falleció en la sala de emergencias del Hospital Roosevelt luego de haber sido víctima de un ataque armado en la 5 avenida y 4 calle de la colonia Santa Marta, zona 5 de Mixco.

Según testigos, la víctima era seguida por dos hombres a bordo de una motocicleta. Los atacantes aprovecharon para acercarse y dispararle cuando detuvo la marcha luego de pasar por un túmulo ubicado en el sector.

Los atacantes aprovecharon cuando el conductor detuvo la marcha para pasar sobre un túmulo. (Foto: Redes sociales)

Tras las detonaciones de bala, peatones dieron aviso a los Bomberos Municipales y la Policía. Al arribo de los socorristas, lo estabilizaron y trasladaron al centro asistencial, donde a minutos de su ingreso, perdió la vida debido a la gravedad de las heridas.

Pese a los recorridos de búsqueda de la PNC por el área, no lograron ubicar a los culpables. En el lugar del ataque los técnicos del Ministerio Público embalaron varios indicios, además de las grabaciones de cámaras de seguridad del sector.

Bomberos Municipales atendieron la emergencia. (Foto: CMB)

Investigadores indicaron que el ataque podría atribuirse a pandilleros que presionan a los conductores por el cobro de las extorsiones o para que en los vehículos trasladen ilícitos como armas o droga pero serán las investigaciones las que esclarezcan los hechos.

Las diligencias por parte de las autoridades continuaron en el lugar.