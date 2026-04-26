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Hombres de negro cometen ataque armado en comercio de Villa Nueva

  • Con información de Armando Solórzano/Colaborador
26 de abril de 2026, 12:37
El ataque armado fue dentro de un comercio. (Foto: RRSS)

El ataque armado fue dentro de un comercio. (Foto: RRSS)

Cuatro hombres fueron víctimas de este hecho armado.

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En la noche del sábado 25 de abril, hombres vestidos de negro y con gorros pasamontañas, ingresaron a un club nocturno, ubicado en la 4a. calle y 1a. avenida de la zona 1, de Villa Nueva.

Al ingresar, iniciaron a disparar hiriendo a un hombre, quien perdió la vida tendido sobre el piso del local.

Otro hombre víctima de este hecho, quedó herido e intentó salir del negocio. Pero, murió frente al lugar, debido a las múltiples heridas de bala.

(Foto: Archivo/Soy502)
(Foto: Archivo/Soy502)

Mientras, que otros dos hombres que buscaron esconderse resultaron también heridos de gravedad. Bomberos Voluntarios trasladaron a las víctimas a un Hospital.

En moto

Testigos indicaron que vieron cuando los presuntos asesinos escaparon corriendo del lugar hasta llegar a una moto que habían dejado estacionada a pocos metros, para poder huir a bordo de ella.

La Policía Nacional Civil (PNC) informó que los fallecidos no fueron reconocidos, se les calculó que tenían entre 30 y 35 años.

De las víctimas sobrevivientes, solo pudo identificarse a Jimmy Pastran, de 35 años, quien permanece en el hospital en estado delicado. 

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