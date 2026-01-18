Ataques a la PNC generan alerta para evitar transitar en la calle

Los ataques en plena vía pública hacia agentes de la Policía Nacional Civil (PNC) ha causado alarma en la población guatemalteca.
EN CONTEXTO: Se registran 13 ataques armados contra agentes de PNC
Desde horas de la mañana del domingo 18 de enero, agentes de la PNC fueron víctimas mortales de brutales ataques armados. Esto ha ocasionado que alertas de seguridad entre vecinos.
En zona 1, se han reportado cierre de comercios, así como la suspensión de actividades municipales como suspensión de la Feria de Esquipulitas en zona 11.
Amílcar Montejo, director de comunicaciones de la Policía Municipal de Tránsito (PMT) ha indicado que estas líneas de servicio de Transmetro han sido suspendidas:
Línea 6 se deshabilitó la estación La Parroquia, de la línea 7 La Merced, San Juan Sur y Norte y de la línea 12 la estación Santa Cecilia.
El alcalde capitalino, Ricardo Quiñónez, pide a las autoridades que mantengan medidas de protección y resguardo de los ciudadanos.
Además, asegura que tiene a las unidades de bomberos municipales y de emergencia en alerta y al servicio de la población.
Además, Anabella Giracca, ministra de educación, confirmó a través de su cuenta X, la suspensión de clases a nivel nacional.
Estas medidas de precaución son para prevenir daños a la población y autoridades recomiendan que, de no ser necesario, se evite salir a las calles.