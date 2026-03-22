Así quedó el auto tras empotrarse en monumento a Miguel Ángel Asturias en zona 10

- Amílcar Montejo, director de comunicaciones de la Policía Municipal de Tránsito (PMT), indicó que los daños al monumento serán evaluados por un experto. EN CONTEXTO: Conductor impacta contra monumento de Miguel Ángel Asturias en zona 10 Un conductor bajo efectos del alcohol se conducía sobre la Avenida Reforma y 14a. calle, de la zona 10 de la Ciudad de Guatemala, cuando se salió de la ruta y se empotró en el arriate central. En este lugar, esta instalado el monumento de Miguel Ángel Asturias, el cual sufrió daños, pues la parte trasera del automóvil quedó empotrado sobre la base de la estructura. El vehículo particular tipo sedán, color blanco, quedó con la carrocería frontal y trasera destruida tras el impacto. La Policía Nacional Civil (PNC) trasladó al conductor a Torre de Tribunales, dado al grado de alcohol que poseía en la sangre. Así quedó el vehículo luego de quedar empotrado. (Foto: PMT) Un hecho similar El daño a este emblemático monumento es reincidente. En julio de 2025, un vehículo con placas extranjeras habría destruido la base al salirse de la ruta bajo circunstancias similares. Este fue el daño que tuvo el monumento en 2025. (Foto: Archivo/Soy502) A pesar de su reparación, este 22 de marzo se registró nuevamente un accidente vial que afectó la histórica estructura. Será "un experto en el tema quien tendrá que dictaminar" la magnitud de los daños afirmó Montejo.