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Conductor impacta contra monumento de Miguel Ángel Asturias en zona 10

  • Por Maria Fernanda Gallo
22 de marzo de 2026, 09:49
El choque causo daños a propiedad pública e historica. (Foto: Amilcar Montejo)&nbsp;

El choque causo daños a propiedad pública e historica. (Foto: Amilcar Montejo) 

El conductor iba bajo los efectos del alcohol.

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De acuerdo con Amílcar Montejo, director de comunicaciones de la Policía Municipal de Tránsito (PMT) informaron sobre un accidente vehicular sobre la Avenida Reforma y 14a. calle, de la zona 10 de la Ciudad de Guatemala.

El conductor perdió el control del vehículo y terminó sobre el arriate central de la vía.

En el lugar se encuentra el monumento de Miguel Ángel Asturias, el cual sufrió daños pues la parte trasera del automóvil quedó sobre la estructura.

El vehículo quedo varado tras el impacto. (Foto: Amilcar Montejo)
El vehículo quedo varado tras el impacto. (Foto: Amilcar Montejo)

La prueba de alcoholemia aplicada por agentes de la PMT reveló que el conductor tenía un alto nivel de alcohol en la sangre.

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