Conductor impacta contra monumento de Miguel Ángel Asturias en zona 10

El conductor iba bajo los efectos del alcohol.
OTRAS NOTICIAS: Ministerio Público realiza 15 allanamientos en la capital
De acuerdo con Amílcar Montejo, director de comunicaciones de la Policía Municipal de Tránsito (PMT) informaron sobre un accidente vehicular sobre la Avenida Reforma y 14a. calle, de la zona 10 de la Ciudad de Guatemala.
El conductor perdió el control del vehículo y terminó sobre el arriate central de la vía.
En el lugar se encuentra el monumento de Miguel Ángel Asturias, el cual sufrió daños pues la parte trasera del automóvil quedó sobre la estructura.
La prueba de alcoholemia aplicada por agentes de la PMT reveló que el conductor tenía un alto nivel de alcohol en la sangre.