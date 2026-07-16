La autopista Xochi estará habilitada las 24 horas de lunes a domingo

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La nueva carretera recorre seis municipios de la costa sur con un sistema de cobro tipo peaje.

EN CONTEXTO: Así funcionará el cobro de peaje para transitar por Xochi Corredor de las Flores

Xochi, Corredor de las Flores, es la nueva autopista privada que conecta el suroccidente de Guatemala y busca agilizar los recorridos en esta zona del país.

El proyecto que recorre seis municipios de la costa sur con un sistema de cobro tipo peaje, estará habilitado las 24 horas, de lunes a domingo, a partir de las 5:00 horas de este viernes 17 de julio.

Esta nueva implementación se realizará con el fin de acortar distancias y agilizar el paso.

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Sistema de pago diferente

El cobro en la autopista se realiza cuando el conductor abandona la carretera. Su novedosa tecnología permite registrar electrónicamente los movimientos de los vehículos para determinar el monto exacto a pagar. Durante esta fase inicial se mantienen estas tarifas:

Buses de 2 y 3 ejes: Q30

Camiones de 2 ejes: Q35

Camiones de 3 y 4 ejes: Q50

Carga pesada de 5 y 6 ejes: Q70

Eje adicional liviano: Q20

Eje adicional pesado: Q30

Para motocicletas y vehículos livianos, las tarifas iniciarán en Q15 por el tramo más corto y alcanzarán Q45 para quienes utilicen la totalidad del corredor.

Este viernes 12 de junio fue inaugurado Xochi, Corredor de las Flores, un proyecto vial privado de 31 kilómetros que conecta los kilómetros 142 y 172 de la CA-2 Occidente y atraviesa seis municipios de Suchitepéquez y Retalhuleu.

: Byron García pic.twitter.com/w5mII6sHiT — Susana Manai (@ssmanai_Soy502) June 12, 2026

TAG Xochi

Uno de los servicios que anunció la empresa a cargo del proyecto, es la implementación de un sistema denominado TAG Xochi, un dispositivo electrónico de cobro automático que permite a los conductores pasar por las garitas sin necesidad de detenerse para efectuar el pago del peaje.

El TAG Xochi debe colocarse en el retrovisor del vehículo y puede adquirirse en las casetas de peaje.

El sistema funciona mediante una aplicación móvil vinculada al dispositivo y no tiene ningún costo de adquisición o descarga.

Una vez instalado, los usuarios podrán realizar recargas a través de una tarjeta de crédito o débito, sin importar la entidad bancaria.

El uso del TAG Xochi es opcional y se considera una alternativa para facilitar el tránsito por la autopista.