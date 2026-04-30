Una mujer y nueve hombres ascienden a Comisarios de la PNC

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Los ascensos a comisiarios, según informó la PNC, busca fortalecer las acciones de seguridad ciudadana en el país.

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Según informó el Ministerio de Gobernación (Mingob), el ascenso de diez nuevos comisarios busca reforzar la estructura de mando de la Policía Nacional Civil (PNC), en medio de los retos que enfrenta la seguridad en el país.

La promoción corresponde al 26 Curso de Formación de Comisarios, realizado en la Escuela de Formación de Oficiales Superiores. En total, una mujer y nueve hombres se incorporan a este nivel.

Autoridades confirmaron el ascenso de diez comisarios para reforzar la estructura de la PNC. (Foto: PNC)

"Estos mandos asumen con liderazgo, firmeza y vocación de servicio la misión de trabajar por la protección de la ciudadanía y la seguridad de Guatemala", indicó el Mingob.

Durante la actividad, el viceministro de Seguridad, Estuardo Solórzano, destacó que los nuevos mandos deberán ejercer liderazgo con apego a la ley y respeto a los derechos humanos.

La medida busca fortalecer las acciones de seguridad ciudadana en el país. (Foto: Ministerio de Gobernación)

Por su parte, el director general de la PNC, David Custodio Boteo, señaló que este ascenso no solo representa un paso en la carrera policial, sino también su integración en la conducción estratégica de la entidad.

PNC gradúa a 10 nuevos Comisarios de Policía Nacional Civil.#SeguridadConTransparencia#ProtegerYServir pic.twitter.com/DPQUQN6s8t — PNC de Guatemala (@PNCdeGuatemala) April 30, 2026

El acto de graduación se realizó este jueves 30 de abril y fue encabezado por autoridades del sector de seguridad, quienes oficializaron el ingreso de los nuevos comisarios a la estructura operativa de la PNC.