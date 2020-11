Avión caza huracanes capta el ojo de Iota categoría cinco

Centroamérica se prepara para recibir un nuevo huracán categoría cinco, el cual fue nombrado como Iota y que fue captado durante un vuelo.

Pilotos aviadores de la Reserva de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos (EE.UU.) que trabajan para el Centro Nacional de Huracanes, ingresaron al fenómeno natural Iota, el cual ya fue catalogado como categoría cinco.

Durante el vuelo que hicieron dentro del huracán lograron captar espectaculares imágenes que muestran cómo es el ojo de Iota.

Hasta el momento, Iota ya causó estragos en Cartagena, Colombia; y mantiene una dirección hacia Centroamérica, región que no ha terminado de rescatar a cientos de afectados por Eta, el cual llegó a Nicaragua como huracán Categoría cinco y a Guatemala como depresión tropical.

Las fotografías captadas por los aviones caza huracanes fueron publicadas en la cuenta oficial de Hurricane Hunters y en la descripción se lee: "¿Alguna vez se preguntó cómo es el ojo de un huracán categoría 5? Nueva Fuerza Aérea lo tiene cubierto".

Ever wondered what a Category 5 hurricane’s eye looks like? Our @USAFReserve Airmen have got you covered. ✈️#ReserveReady #HuracanIota pic.twitter.com/LEjXS7GlsX — Hurricane Hunters (@53rdWRS) November 16, 2020

Autoridades de meteorología han informado que Iota puede llegar a afectar gravemente a la región centroamericana, debido a la humedad provocada por Eta. Muchos lugares aún están inundados y otros no han logrado recuperarse, por lo que se ha recomendado evacuar las áreas de mayor riesgo.