Avisan al Madrid: Bayern aplasta al St Pauli y toca una Bundesliga de récord

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El Bayern se impuso 5-0 el sábado en el campo del modesto St. Pauli, un triunfo que le permite mejorar el récord de goles anotados en una temporada de la Bundesliga y acercarse a un 35º título de campeón de Alemania.

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Gracias a los goles de Jamal Musiala (9'), Leon Goretzka (53'), Michael Olise (54'), Nicolas Jackson (65') y Raphaël Guerreiro (88'), los hombres de Vincent Kompany han dejado atrás el viejo récord de 101 tantos anotados por los muniqueses en la temporada 1971/72 (40 de ellos del propio Gerd Müller).

Y eso que este sábado no jugó Harry Kane, reservado para la vuelta de cuartos de Champions ante el Real Madrid.

Con 105 goles anotados, los muniqueses presentan una media de más de tres goles y medio por partido de liga. Si mantienen este ritmo, podrían superar la barrera de los 120 goles al final de la temporada.

Esta temporada, además de Kane (31), Luis Díaz (15) y Michael Olise (12) han superado la barrera de los 10 goles, mientras que Serge Gnabry no se queda lejos (8).

En las cinco grandes ligas europeas, los récords se han establecido en temporadas de al menos 38 partidos, frente a los 34 de la Bundesliga

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El Real Madrid marcó 121 goles en la temporada 2011/12. En Italia, el AC Milan había anotado 118 goles en 1949/50, tantos como el RC Paris en Francia durante la campaña 1959/60. En Inglaterra, el Manchester City terminó la temporada 2017/18 con 106 goles, pero el récord se remonta a la temporada 1930/31 para el Aston Villa, con 128 goles en 42 partidos.

"Ayer vi a Uli Hoeness (presidente de honor del Bayern e integrante del plantel de 1972) y le dije: 'Vamos a por el récord'. La marca existió durante tanto tiempo y los chicos pueden estar orgullosos, pero vamos a seguir adelante", declaró el DT del Bayern Vincent Kompany.

¿Campeón la semana que viene?

Con 76 puntos, el Bayern está muy cerca de lograr su 35º título de campeón de Alemania, ya que ahora cuenta con 12 puntos de ventaja sobre el Borussia Dortmund (64), que cayó derrotado horas antes en casa ante el Bayer Leverkusen (1-0).

El campeón podría conocerse ya la semana que viene. Si el Dortmund no se impone al Hoffenheim el próximo sábado, los muniqueses tendrán una primera bola de título en casa contra el Stuttgart al día siguiente.