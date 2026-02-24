¡Baja Real! Mbappé tiene molestias y no estará ante el Benfica

-

El delantero francés del Real Madrid Kylian Mbappé, con problemas en la rodilla izquierda, es baja para el partido del miércoles ante el Benfica en el playoff de la Liga de Campeones de Europa, según supo este martes la AFP de una fuente próxima al vestuario.

El actual máximo goleador de LaLiga y de la Champions se ve lastrado desde hace semanas por el ligamento externo de su rodilla izquierda.

A pesar de los dolores, el capitán de los Bleus siguió encadenando partidos, pero todo indica que no podrá jugar el miércoles ante el Benfica (victoria del Real Madrid 1-0 en la ida en Lisboa), según la fuente, que confirmó una información del periódico francés L'Equipe, sin precisar la duración de la baja.

Contactado por la AFP, el Real Madrid no confirmó ni desmintió la información.

La baja de Kylian Mbappé, de 27 años, se habría decidido al término de la sesión de entrenamiento y de la conferencia de prensa del DT Álvaro Arbeloa de la víspera del partido.

Según otra fuente próxima al vestuario, estaba previsto que el 10 forzase para estar en ese partido, pero finalmente se optó por no arriesgar a pesar de estar en juego una clasificación a octavos de Champions.