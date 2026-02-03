Banrural renueva su alianza con el Club Xelajú Mario Camposeco

El Banco de Desarrollo Rural, S.A. (Banrural) y el Club Xelajú Mario Camposeco anunciaron la renovación de su alianza comercial-deportiva hasta 2028.
Como parte de esta relación, Banrural impulsa la Cuenta SuperChivos, un producto de ahorro diseñado para los aficionados de Xelajú MC, que permite a los seguidores apoyar directamente a su equipo mientras fortalecen sus hábitos financieros. De las utilidades generadas por esta cuenta, Banrural otorga un porcentaje al club para el desarrollo de sus proyectos deportivos.
Durante la actividad, Banrural realizó la entrega simbólica de los fondos generados por la Cuenta SuperChivos, los cuales serán destinados a la mejora de instalaciones, fortalecimiento del plantel e incorporación de nuevos jugadores, generando beneficios directos para el club y su afición.
Con esta renovación, Banrural y Xelajú MC consolidan una relación que integra deporte, ahorro y desarrollo, reafirmando su compromiso con la afición, con la juventud guatemalteca y con el fortalecimiento del fútbol nacional.