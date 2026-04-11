Barsa encara el derbi catalán con la oportunidad de alejarse en el liderato

Barcelona recibe hoy al Espanyol en la fecha 31 de La Liga, con un ojo en la vuelta de cuartos de la Liga de Campeones contra el Atlético, pero con la responsabilidad de, por lo menos, mantener su buena ventaja en la lucha por el liderato de la clasificación.
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El equipo azulgrana se enfrentará a los rojiblancos el martes en Madrid tras perder 2-0 el miércoles pasado en el Camp Nou, donde ahora tendrá lugar el derbi catalán, ante un conjunto periquito anclado en la zona media de la tabla.
Esa trascendental eliminatoria europea probablemente llevará al entrenador azulgrana, Hansi Flick, a recurrir en este duelo a los menos habituales frente a un Espanyol que no gana en el fortín azulgrana desde la temporada 2008-2009.
Ahora mismo, el vigente campeón lidera el campeonato con autoridad y ya empieza a mirar hacia el título, pues saca ventaja de siete puntos al segundo clasificado, el Real Madrid, a falta de ocho jornadas.
Por si fuera poco, el Barsa, que ha ganado sus últimos seis encuentros ligueros, se perfila como el gran favorito frente a un cuadro que no conoce la victoria en lo que va de 2026.