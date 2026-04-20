Beyla Estrada Barrientos, primer candidato a Fiscal General

Beyla Estrada Barrientos fue seleccionada como el primer candidato a Fiscal General por la postuladora.
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Concluida la primera ronda de votación y con 13 votos a favor, Beyla Adaly Xiomara Estrada Barrientos se convierte en la primera candidata a Fiscal General y Jefe del Ministerio Público (MP), período 2026-2030.
La decisión de que Estrada Barrientos integrará la nómina de candidatos fue votada a favor por los comisionados:
- El decano de la Universidad de Occidente, José Angel Donald González
- La presidenta de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), Claudia Paredes
- El decano de la Universidad Regional, Luis Lepe
- El decano de la Universidad de San Carlos (USAC), Henry Arriaga
- El decano de la Universidad Panamericana, Enrique Sánchez
- La presidenta del Tribunal de Honor del Cegio de Abogados y Notarios de Guatemala (CANG), Alicia Franco
- El decano de la Universidad Mesoamericana, Luis Anleu
- El decano de la Universidad del Istmo, Pablo Maldonado
- El decano de la Universidad Francisco Marroquín, Arturo Saravia Altolaguirre
- El decano de la Universidad San Pablo, Luis Aragón
- El decano de la Universidad Mariano Gálvez, Luis Ruano
- El decano de la Universidad Regional, Mario García
- El decano de la Universidad Da Vinci, José Reyes
Mientras que en contra votaron:
- La presidenta del Colegio de Abogados y Notarios (CANG), Patricia Gámez
- El decano de la Universidad Rafael Landívar, Julio Cordón