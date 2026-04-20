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Beyla Estrada Barrientos, primer candidato a Fiscal General

  • Por Cristóbal Veliz
20 de abril de 2026, 17:07
Beyla Estrada, fue la ganadora de la primera ronda de votación en la Comisión de Postulación de candidatos a Fiscal General. Foto: Archivo/Soy502)

Beyla Estrada, fue la ganadora de la primera ronda de votación en la Comisión de Postulación de candidatos a Fiscal General. Foto: Archivo/Soy502)

Beyla Estrada Barrientos fue seleccionada como el primer candidato a Fiscal General por la postuladora.

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Concluida la primera ronda de votación y con 13 votos a favor, Beyla Adaly Xiomara Estrada Barrientos se convierte en la primera candidata a Fiscal General y Jefe del Ministerio Público (MP), período 2026-2030.

La decisión de que Estrada Barrientos integrará la nómina de candidatos fue votada a favor por los comisionados:

  • El decano de la Universidad de Occidente, José Angel Donald González
  • La presidenta de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), Claudia Paredes
  • El decano de la Universidad Regional, Luis Lepe
  • El decano de la Universidad de San Carlos (USAC), Henry Arriaga
  • El decano de la Universidad Panamericana, Enrique Sánchez
  • La presidenta del Tribunal de Honor del Cegio de Abogados y Notarios de Guatemala (CANG), Alicia Franco
  • El decano de la Universidad Mesoamericana, Luis Anleu
  • El decano de la Universidad del Istmo, Pablo Maldonado
  • El decano de la Universidad Francisco Marroquín, Arturo Saravia Altolaguirre
  • El decano de la Universidad San Pablo, Luis Aragón
  • El decano de la Universidad Mariano Gálvez, Luis Ruano
  • El decano de la Universidad Regional, Mario García
  • El decano de la Universidad Da Vinci, José Reyes

Mientras que en contra votaron:

  • La presidenta del Colegio de Abogados y Notarios (CANG), Patricia Gámez
  • El decano de la Universidad Rafael Landívar, Julio Cordón

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