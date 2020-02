La bella Billie Eilish, ¿el nuevo prototipo de sensualidad?

En nuestra época creímos haber visto todo con Miley Cyrus, pero Billie Eilish ha venido a demostrarnos que aún falta más por ver.

La chica es muy sensual, pero muy atípica. No se ríe, no luce feliz y es lo más oscuro y caótico que verás, pero de hecho, es sexy. ¿No nos crees?, mira este video:

La chica juega mucho con su busto, sus labios, lengua y ojos, que no demuestre emociones, pero eso ya es aparte.

Los motivos de su rara vestimenta

De hecho tiene una fuerte razón para no utilizar ropa ajustada y sensual.

Recientemente estrenó anuncio con una marca de ropa para su campaña "I speak my truth" (Yo digo mi verdad), y ahí explicó por qué se viste como lo hace. La razón es sorprendente y a la vez triste, pues no quiere que critiquen su cuerpo ni la conviertan en un objeto sexual; es su manera de protegerse de mirones y criticones, aunque a cambio quizá no pueda ponerse algo sexy que le guste.

“No quiero que el mundo sepa todo de mi, por eso uso ropa grande y holgada. Así nadie puede tener una opinión porque no han visto lo que hay debajo. Nadie puede estar de ‘ah, ella está delgada-gorda, o no es delgada-gorda. Ella tiene un trasero plano, ella tiene un trasero gordo’. Nadie puede decir nada de eso porque no lo saben”, dice entre risas la chica de 18 años.

¿Cuál fue la reacción de sus fans?

Bastante positiva. Admiran la franqueza de su ídolo y piden que no cambie conforme se va volviendo más famosa. Pero también aplauden que la marca (Calvin Klein) no la haya hecho usar ropa interior, como acostumbra hacer con otras celebs (como recientemente Shawn Mendes).

