El "Moyo" Contreras colgará los botines este viernes en partido de despedida

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El mediocampista guatemalteco e histórica leyenda de Comunicaciones, José Manuel Contreras, pondrá fin a su carrera profesional este viernes 17 de julio a las 20:00 horas en el Estadio Cementos Progreso.

El emblemático "10" crema tendrá un partido de homenaje que enfrentará al actual plantel albo contra excompañeros del "Moyo" en clubes y Selección.

El camino del volante de 40 años inició en el futbol de barrio en la Colonia Nimajuyú, zona 21 capitalina. Luego formó parte del Club Menedy y a los 14 años se integró a las categorías formativas de Comunicaciones.

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Su debut oficial en la Liga Mayor se registró el domingo 17 de octubre de 2004 ante Heredia en el estadio Del Monte. Con 18 años, 8 meses y 28 días, Contreras ingresó de cambio bajo la dirección técnica de Horacio Cordero en sustitución del argentino Diego Latorre.

Su consolidación en el máximo circuito siguió una línea de progresión y madurez. Inicialmente fue cedido al Deportivo Achuapa de la Primera División para acumular minutos, hasta que en 2006 se reincorporó al plantel de los cremas por solicitud expresa del entrenador Miguel Ángel Brindisi.

Su talento era tan grande que llamó la atención en el futbol sudamericano. En 2008 fichó por el Arsenal de Sarandí de Argentina, escuadra con la que disputó la final de la Recopa Sudamericana ante Boca Juniors en La Bombonera.

El "Moyo" dejó una huella en Comunicaciones que jamás podrá ser borrada. (Foto: Archivo)

Posteriormente pasó al Fénix de Uruguay (2009), tuvo un breve retorno al país con Xelajú M. C. y Comunicaciones (2010), y en 2011 sumó una última experiencia en el extranjero con la Universidad de Concepción de Chile.

A su regreso al club albo en 2012, Contreras asumió el rol de mediocampista organizador en el proceso que derivó en el histórico Hexacampeonato de la institución (Apertura 2012 al Clausura 2015).

Tras regresar al club albo luego de su paso por Antigua, Contreras saldó una cuenta pendiente: ganar una copa internacional en el club que siempre fue su hogar. (Foto: Archivo)

En 2017 se convirtió en jugador de Antigua GFC, equipo con el que sumó dos cetros de liga más a su palmarés (Apertura 2017 y Clausura 2019), antes de volver al equipo en el que se formó para vivir una última etapa como profesional. Desde junio de 2019 a la fecha, logró otros dos títulos con el cuadro albo, además de sumar un campeonato internacional con la Liga Concacaf 2021.

A nivel de Selección Mayor, Contreras acumuló un total de 80 partidos oficiales con la Azul y Blanco, portando la banda de capitán en distintas fases, tanto en amistosos como en eliminatorias mundialistas y torneos de la Confederación.

El eterno líder albo también salió con la cinta de capitán cuando la Selección de Guatemala se midió ante Argentina. (Foto: Archivo)

El futbolista se retira de la actividad oficial con un registro de 12 títulos de la Liga Nacional de Guatemala en su expediente personal.

Con su adiós, el balompié guatemalteco no solo despide a un deportista laureado, sino al último gran "10" de su generación. Se cierra el telón para José Manuel Contreras, quien deja un legado imborrable y eterno en el corazón de una afición que tuvo el privilegio de ver el futbol convertido en arte a través de su botín derecho.