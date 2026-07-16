Bomberos rescatan a un conductor que cayó al barranco

El vehículo perdió el control y cayó aproximadamente 125 metros de profundidad.
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Durante la tarde de este miércoles 15 de julio, Bomberos Voluntarios de las compañías de Totonicapán y San Cristobal Totonicapán, fueron requeridos debido a que un vehículo particular cayó a un barranco.
El hecho se registró kilómetro 174 de la ruta interamericana y según indicó Victor Gómez, vocero de este cuerpo de bomberos, el automóvil cayó aproximadamente 125 metros de profundidad.
Al llegar los socorristas, descendieron al lugar donde quedó el carro, utilizando equipo especial para rescate, con el que pudieron llevar al conductor a la superficie.
Luego de ponerlo a salvo, paramédicos le brindaron primeros auxilios ya que había sufrido algunas lesiones. Sin embargo, su condición no ameritaba realizar su traslado a un centro asistencial.
En una de las imágenes compartidas por los bomberos se puede observar que tuvieron que vendarle la cabeza al piloto debido a uno de los golpes.