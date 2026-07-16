Reportan un temblor durante la tarde de este miércoles

El sismo fue sensible en el departamento de Zacapa.
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Durante la tarde de este miércoles 15 de julio, se reportó un sismo en el departamento de Zacapa.
El Instituto Nacional de Sismología, Vulcanología, Meteorología e Hidrología (Insivumeh) indicó que tuvo a una magnitud de 3.7 y que sucedió a las 17:56 horas.
El sismo que tuvo una profundidad de 1.90 metros. Además que no dejó personas lesionadas ni daños materiales.
Ante estos hechos naturales, las autoridades recomiendan precaución y estar alerta a fuentes oficiales.