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Rescatan a una serpiente en Antigua Guatemala

  • Por Reychel Méndez
06 de abril de 2026, 14:41
La serpiente fue resguardada y llevada a un centro de rescate.&nbsp;(Foto ilustrativa: iStock)

La serpiente fue resguardada y llevada a un centro de rescate. (Foto ilustrativa: iStock)

Personas que se encontraban dentro de una finca llamaron a los bomberos tras percatarse del tamaño del reptil.

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El reporte de una serpiente de gran tamaño en el interior de una finca en Antigua Guatemala, alarmó a los Bomberos Voluntarios quienes se dirigieron al lugar para prestar apoyo en el rescate del reptil.

Al llegar, los socorristas utilizaron equipo especializado para capturar a la serpiente, garantizando la integridad del reptil y la seguridad de las personas que se encontraban en el lugar. 

Los socorristas trasladaron a la serpiente a un centro de rescate. (Foto: Redes Sociales)
Los socorristas trasladaron a la serpiente a un centro de rescate. (Foto: Redes Sociales)

Tras colocarla en un recipiente, fue llevada al Centro de Rescate Antigua Exotic, donde  se encargarán de su evaluación para definir su especie y poder resguardarla.

Bomberos sosteniendo a la serpiente de gran tamaño. (Foto: Redes Sociales)
Bomberos sosteniendo a la serpiente de gran tamaño. (Foto: Redes Sociales)

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