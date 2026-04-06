Rescatan a una serpiente en Antigua Guatemala

Personas que se encontraban dentro de una finca llamaron a los bomberos tras percatarse del tamaño del reptil.
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El reporte de una serpiente de gran tamaño en el interior de una finca en Antigua Guatemala, alarmó a los Bomberos Voluntarios quienes se dirigieron al lugar para prestar apoyo en el rescate del reptil.
Al llegar, los socorristas utilizaron equipo especializado para capturar a la serpiente, garantizando la integridad del reptil y la seguridad de las personas que se encontraban en el lugar.
Tras colocarla en un recipiente, fue llevada al Centro de Rescate Antigua Exotic, donde se encargarán de su evaluación para definir su especie y poder resguardarla.